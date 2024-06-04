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Зубков Матвей Тимофеев

Место рождения

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Зубков Тимофей Давыдов

Мать: Зубкова Ирина Минеева

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Дарья Варфоломеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Зубков Симон Матвеев

Мать ребёнка: Зубкова Дарья Варфоломеева

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: (Зубкова) Матрона Матвеева

Мать ребёнка: Зубкова Дарья Варфоломеева

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812

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