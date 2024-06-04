Зубков Матвей Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Зубков Тимофей Давыдов
Мать: Зубкова Ирина Минеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Зубков Симон Матвеев
Мать ребёнка: Зубкова Дарья Варфоломеева
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: (Зубкова) Матрона Матвеева
Мать ребёнка: Зубкова Дарья Варфоломеева
Смерть
После 1812