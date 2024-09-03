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Иван Павлович

Место рождения

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1689

Дата смерти

Между 1722 и 1741

Пол

Мужской

Отец

Около 1664 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1689 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689

Отец: Павел Иванович

Мать: не указана

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1705 и 1715

Жена: Евдокия Трофимовна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Максим Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Трофимовна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 100 об лист. Деревня Новая (Церкви Троицы Живоначальной что на Нозьме). Павел Иванович, 55 лет, вдовец. У него 3 сына Иван, 30 лет, Дмитрий, 20 лет (холост), Василий 15 лет. У Ивана жен... Показать все
Рождение ребёнка
До 1722

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Трофимовна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1722 и 1741
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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