Ильина Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Филипов Лука

Отец ребёнка: Григорьев Филип

Рождение ребёнка
1819

Сын: Филипов Тихон

Отец ребёнка: Григорьев Филип

Рождение ребёнка
09.11.1821

Сын: Филипов Матвей

Отец ребёнка: Григорьев Филип

Рождение ребёнка
1826

Сын: Филипов Евдоким

Отец ребёнка: Григорьев Филип

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Филип

Смерть
Неизвестно
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