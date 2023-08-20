Ильина Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Филипов Лука
Отец ребёнка: Григорьев Филип
Рождение ребёнка
1819
Сын: Филипов Тихон
Отец ребёнка: Григорьев Филип
Рождение ребёнка
09.11.1821
Сын: Филипов Матвей
Отец ребёнка: Григорьев Филип
Рождение ребёнка
1826
Сын: Филипов Евдоким
Отец ребёнка: Григорьев Филип
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорьев Филип
Смерть
Неизвестно