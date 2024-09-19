Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Игорь? Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щукина Мария Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1892
Дочь: Парфёнова Надежда Степановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно