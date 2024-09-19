Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Игорь? Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щукина Мария Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1892

Дочь: Парфёнова Надежда Степановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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