Алия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

1916 г.р.
1922 г.р.
1924 г.р.
1931 г.р.
1933 г.р.
1936 г.р.

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Невретдинов Хусаин

Рождение ребёнка
1916

Сын: Вагаб

Отец ребёнка: Невретдинов Хусаин

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Зяйнаб

Отец ребёнка: Невретдинов Хусаин

Рождение ребёнка
1924

Сын: Хасян

Отец ребёнка: Невретдинов Хусаин

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Мунеря

Отец ребёнка: Невретдинов Хусаин

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Нурия

Отец ребёнка: Невретдинов Хусаин

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Халидя

Отец ребёнка: Невретдинов Хусаин

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Хардия

Отец ребёнка: Невретдинов Хусаин

Смерть
Неизвестно

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