Алия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Невретдинов Хусаин
Рождение ребёнка
1916
Сын: Вагаб
Отец ребёнка: Невретдинов Хусаин
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Зяйнаб
Отец ребёнка: Невретдинов Хусаин
Рождение ребёнка
1924
Сын: Хасян
Отец ребёнка: Невретдинов Хусаин
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Мунеря
Отец ребёнка: Невретдинов Хусаин
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Нурия
Отец ребёнка: Невретдинов Хусаин
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Халидя
Отец ребёнка: Невретдинов Хусаин
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Хардия
Отец ребёнка: Невретдинов Хусаин
Смерть
Неизвестно