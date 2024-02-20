Мамсуров Джанхот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамсуров Джанхот

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1835

Сын: Мамсуров Бимболат

Мать ребёнка: Мамсурова ?

Рождение ребёнка
1844

Сын: Мамсуров Касполат

Мать ребёнка: Мамсурова ?

Рождение ребёнка
1847

Сын: Мамсуров Габоци

Мать ребёнка: Мамсурова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамсуров Татархан

Мать ребёнка: Мамсурова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамсурова ?

Смерть
Неизвестно
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