Мамсуров Джанхот
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1835
Сын: Мамсуров Бимболат
Мать ребёнка: Мамсурова ?
Рождение ребёнка
1844
Сын: Мамсуров Касполат
Мать ребёнка: Мамсурова ?
Рождение ребёнка
1847
Сын: Мамсуров Габоци
Мать ребёнка: Мамсурова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамсуров Татархан
Мать ребёнка: Мамсурова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамсурова ?
Смерть
Неизвестно