Улин Юрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.2017
Дочь: Улина Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
07.04.2020
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.05.2020
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности