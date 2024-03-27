Мурзагулова Хадиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурзагулов Тимерьян Ахметкиреевич
Отец ребёнка: Мурзагулов Ахметкерей Ишмухаметович
с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурзагулов Абызьян Ахметкереевич
Отец ребёнка: Мурзагулов Ахметкерей Ишмухаметович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мурзагулов Ахметкерей Ишмухаметович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно