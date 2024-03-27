Мурзагулова Хадиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзагулова Хадиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурзагулов Тимерьян Ахметкиреевич

Отец ребёнка: Мурзагулов Ахметкерей Ишмухаметович

с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурзагулов Абызьян Ахметкереевич

Отец ребёнка: Мурзагулов Ахметкерей Ишмухаметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мурзагулов Ахметкерей Ишмухаметович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзагулов Ахметкерей Ишмухаметович

Смерть
Неизвестно
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