Ульянов Фома Андреевич Около 1895 — найти родственников по фамилии на Familio

Ульянов Фома Андреевич

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1895, Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

умер После 1917

Отец
Ульянов Андрей ПетровичОколо 1868 г.р.
Мать
Ульянова АлександраОколо 1869 г.р.
Супруги
Ульянова АннаОколо 1896 г.р.
Дети
Ульянов Филипп ФомичОколо 1913 г.р.
Ульянов Иван ФомичОколо 1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Ульянов Андрей Петрович

Мать: Ульянова Александра

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Место жительства
Неизвестно
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Анна

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Ульянов Филипп Фомич

Мать ребёнка: Ульянова Анна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Ульянов Иван Фомич

Мать ребёнка: Ульянова Анна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Смерть
После 1917

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