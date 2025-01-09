Ульянов Фома Андреевич
мужской, родился Около 1895, Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
умер После 1917
ОтецУльянов Андрей ПетровичОколо 1868 г.р.
МатьУльянова АлександраОколо 1869 г.р.
Супруги
Ульянова АннаОколо 1896 г.р.
Дети
Ульянов Филипп ФомичОколо 1913 г.р.
Ульянов Иван ФомичОколо 1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: Ульянов Андрей Петрович
Мать: Ульянова Александра
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульянова Анна
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Ульянов Филипп Фомич
Мать ребёнка: Ульянова Анна
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Ульянов Иван Фомич
Мать ребёнка: Ульянова Анна
Смерть
После 1917