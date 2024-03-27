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Дорофеев Иосиф

Место рождения

Сретенск Забайкальского края

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Дорофеев? Моисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Дорофеев) Борис Иосифович

Мать ребёнка: Дорофеева Александра

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Дорофеева) Ольга Иосифовна

Мать ребёнка: Дорофеева Александра

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Дорофеева) Валентина Иосифовна

Мать ребёнка: Дорофеева Александра

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Дорофеева) Надежда Иосифовна

Мать ребёнка: Дорофеева Александра

Рождение ребёнка
08.01.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорофеева Александра

Смерть
Неизвестно

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