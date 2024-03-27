Дорофеев Иосиф
Место рожденияСретенск Забайкальского края
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Дорофеев? Моисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Дорофеев) Борис Иосифович
Мать ребёнка: Дорофеева Александра
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Дорофеева) Ольга Иосифовна
Мать ребёнка: Дорофеева Александра
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Дорофеева) Валентина Иосифовна
Мать ребёнка: Дорофеева Александра
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Дорофеева) Надежда Иосифовна
Мать ребёнка: Дорофеева Александра
Рождение ребёнка
08.01.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дорофеева Александра
Смерть
Неизвестно