Вавринюк Агафія
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Вавринюк Григорій (Гриць)
Отец ребёнка: Вавринюк Юхим (Юхтим)
Зимнее, Волинська область
Рождение ребёнка
04.08.1916
Сын: Вавринюк Василь
Отец ребёнка: Вавринюк Юхим (Юхтим)
с. Китаєво Ставропольський Край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно