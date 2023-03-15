Вавринюк Агафія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВавринюк Агафія

Вавринюк Агафія

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Вавринюк Григорій (Гриць)

Отец ребёнка: Вавринюк Юхим (Юхтим)

Зимнее, Волинська область
Рождение ребёнка
04.08.1916

Сын: Вавринюк Василь

Отец ребёнка: Вавринюк Юхим (Юхтим)

с. Китаєво Ставропольський Край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавринюк Юхим (Юхтим)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close