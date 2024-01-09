Довгалюк Дмитрий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.08.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Довгалюк Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Довгалюк Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Довгалюк Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Довгалюк Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Довгалюк Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Довгалюк Мария Александровна
Смерть
08.08.1968