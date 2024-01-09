Довгалюк Дмитрий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довгалюк Дмитрий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.08.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Довгалюк Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Довгалюк Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Довгалюк Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Довгалюк Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Довгалюк Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Довгалюк Мария Александровна

Смерть
08.08.1968

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