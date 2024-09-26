Федор Максимов Около 1715 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федор Максимов

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1716 г.р.

Дети

Около 1743 г.р.
Около 1748 г.р.
Около 1752 г.р.
1757 г.р.
Около 1758 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: Максим Никифоров

Мать: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
30.01.1738 ст.

Жена: Мария Миронова (Карпова)

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Первым браком.
Место жительства
1739
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 31 год. Проживал с дядей Кононом Никифоровым.
Место жительства
1743
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 37 лет.
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Федор Федоров

Мать ребёнка: Мария Миронова (Карпова)

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1746
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 39 лет.
Место жительства
1748
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 41 год. Родной племяннник Конона Никифорова, в его доме и проживал.
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Ирина Федорова

Мать ребёнка: Мария Миронова (Карпова)

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Степан Федоров

Мать ребёнка: Мария Миронова (Карпова)

Рождение ребёнка
26.07.1757 ст.

Дочь: Параскева Федорова

Мать ребёнка: Мария Миронова (Карпова)

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Александр Федоров

Мать ребёнка: Мария Миронова (Карпова)

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 45 лет.
Место жительства
1765
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 54 года.
Место жительства
1775
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 66 лет. Вдов.
Смерть
Неизвестно

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