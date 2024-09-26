Федор Максимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец: Максим Никифоров
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1738 ст.
Жена: Мария Миронова (Карпова)
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Первым браком.
Место жительства
1739
Исповедная роспись. 31 год. Проживал с дядей Кононом Никифоровым.
Место жительства
1743
Исповедная роспись. 37 лет.
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Федор Федоров
Мать ребёнка: Мария Миронова (Карпова)
Место жительства
1746
Исповедная роспись. 39 лет.
Место жительства
1748
Исповедная роспись. 41 год. Родной племяннник Конона Никифорова, в его доме и проживал.
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Ирина Федорова
Мать ребёнка: Мария Миронова (Карпова)
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Степан Федоров
Мать ребёнка: Мария Миронова (Карпова)
Рождение ребёнка
26.07.1757 ст.
Дочь: Параскева Федорова
Мать ребёнка: Мария Миронова (Карпова)
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Александр Федоров
Мать ребёнка: Мария Миронова (Карпова)
Место жительства
1760
Исповедная роспись. 45 лет.
Место жительства
1765
Исповедная роспись. 54 года.
Место жительства
1775
Исповедная роспись. 66 лет. Вдов.
Смерть
Неизвестно