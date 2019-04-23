Торгашова (Фомина) Евгения (Евдиния) Григорьевна
Место рождения
Дата рождения03.01.1938
Дата смерти23.04.2019
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1938
Отец: Фомин Григорий Павлович
Мать: Москвина Анна
Рождение ребёнка
28.07.1953
Дочь: Колесникова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Торгашов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
02.08.1959
Дочь: Овсянникова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Торгашов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
17.10.1963
Сын: Торгашов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Торгашов Николай Николаевич
Смерть
23.04.2019