Торгашова (Фомина) Евгения (Евдиния) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТоргашова (Фомина) Евгения (Евдиния) Григорьевна

Торгашова (Фомина) Евгения (Евдиния) Григорьевна

Место рождения

Большой Кусеряк, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

03.01.1938

Дата смерти

23.04.2019

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1938

Отец: Фомин Григорий Павлович

Мать: Москвина Анна

Большой Кусеряк, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.07.1953

Дочь: Колесникова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Торгашов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
02.08.1959

Дочь: Овсянникова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Торгашов Николай Николаевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.10.1963

Сын: Торгашов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Торгашов Николай Николаевич

Смерть
23.04.2019
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close