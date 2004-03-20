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Нашатырева Виталия Игоревна
Нашатырева Виталия Игоревна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.03.2004
Пол
Женский
Отец
Нашатырев Игорь Анатольевич
1960 г.р.
Мать
Нашатырева Елена Георгиевна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.2004
Отец:
Нашатырев Игорь Анатольевич
Мать:
Нашатырева Елена Георгиевна
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