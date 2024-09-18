Петрова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1680 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1703

Дочь: (Петрова) Федосья Григорьевна

Отец ребёнка: Петров Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1704

Дочь: (Петрова) Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Петров Григорий Васильевич

Кирово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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