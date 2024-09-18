Петрова Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1703
Дочь: (Петрова) Федосья Григорьевна
Отец ребёнка: Петров Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1704
Дочь: (Петрова) Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Петров Григорий Васильевич
Кирово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно