Звонарева (Прыткова) Елена Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звонарев Владислав Викторович
Отец ребёнка: Звонарев Виктор Юрьевич
Рождение ребёнка
06.07.2004
Сын: Звонарев Захар Викторович
Отец ребёнка: Звонарев Виктор Юрьевич