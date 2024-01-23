Кикилия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кикилия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бриль Алексей Власов

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Бриль Димитрий Алексеев

Отец ребёнка: Бриль Алексей Власов

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Бриль Николай Алексеев

Отец ребёнка: Бриль Алексей Власов

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Бриль Феодосия Алексеева

Отец ребёнка: Бриль Алексей Власов

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Бриль Анна Алексеева

Отец ребёнка: Бриль Алексей Власов

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
22.07.1866

Сын: Бриль Антоний Алексеев

Отец ребёнка: Бриль Алексей Власов

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

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