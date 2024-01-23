Кикилия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бриль Алексей Власов
Рождение ребёнка
Около 1845
Отец ребёнка: Бриль Алексей Власов
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Бриль Алексей Власов
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Бриль Феодосия Алексеева
Отец ребёнка: Бриль Алексей Власов
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Бриль Анна Алексеева
Отец ребёнка: Бриль Алексей Власов
Рождение ребёнка
22.07.1866
Отец ребёнка: Бриль Алексей Власов
Смерть
Неизвестно