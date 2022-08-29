Совкова Анисья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1952
Смерть
Неизвестно