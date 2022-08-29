Совкова Анисья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСовкова Анисья Антоновна

Совкова Анисья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Совков Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Совков Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Совков Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Совков Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Совков Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Совков Александр Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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