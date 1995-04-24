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Царёв Константин Семёнович

Место рождения

Вышгород

Дата рождения

28.05.1935

Дата смерти

24.04.1995

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1935

Отец: Царёв Семён Миронович

Мать: Царёва Мавра Андрияновна

Вышгород
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
24.04.1995
Болшево
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