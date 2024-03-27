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(Боксер) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боксер Файвиш Мордухович

Отец ребёнка: Боксер Мордух (Матвей) Велвелевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боксер Вениамин

Отец ребёнка: Боксер Мордух (Матвей) Велвелевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боксер Мордух (Матвей) Велвелевич

Смерть
Неизвестно

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