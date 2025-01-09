Пелагея Петровна (Борцова) Полина / Пелагея Петровна
женский, родилась 14.10.1908
умерла 05.04.1958, Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
ОтецБорцов ПетрНеизвестно г.р.
Супруги
Ложкин Михаил Никитич21.11.1903 г.р.
Дети
Ложкин Леонид Михайлович26.03.1926 г.р.
Артамонова (Ложкина) Мария Михайловна29.05.1928 г.р.Показать еще 2
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Комментарий
Рождение
14.10.1908
Отец: Борцов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ложкин Михаил Никитич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1924
Рождение ребёнка
26.03.1926
Отец ребёнка: Ложкин Михаил Никитич
Рождение ребёнка
29.05.1928
Дочь: Артамонова (Ложкина) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Ложкин Михаил Никитич
Рождение ребёнка
27.01.1931
Дочь: Ракушина (Ложкина) Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Ложкин Михаил Никитич
Рождение ребёнка
01.11.1951
Дочь: Демьянцева (Ложкина) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Ложкин Михаил Никитич
Смерть
05.04.1958