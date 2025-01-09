Пелагея Петровна (Борцова) Полина / Пелагея Петровна 14.10.1908 — найти родственников по фамилии на Familio

Пелагея Петровна (Борцова) Полина / Пелагея Петровна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 14.10.1908

умерла 05.04.1958, Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Отец
Борцов ПетрНеизвестно г.р.
Супруги
Ложкин Михаил Никитич21.11.1903 г.р.
Дети
Ложкин Леонид Михайлович26.03.1926 г.р.
Артамонова (Ложкина) Мария Михайловна29.05.1928 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1908

Отец: Борцов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Никитич

Место жительства
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Бракосочетание
1924

Муж: Ложкин Михаил Никитич

Рождение ребёнка
26.03.1926

Сын: Ложкин Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Никитич

Вассино, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Рождение ребёнка
29.05.1928

Дочь: Артамонова (Ложкина) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Никитич

Вассино, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Рождение ребёнка
27.01.1931

Дочь: Ракушина (Ложкина) Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Никитич

Вассино, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Рождение ребёнка
01.11.1951

Дочь: Демьянцева (Ложкина) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Никитич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Смерть
05.04.1958
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Причина смерти: Гипертоническая болезнь

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