Колосова Анисья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосова Анисья Андреевна

Колосова Анисья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шустров Семён Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.