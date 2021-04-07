Колосова Анисья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шустров Семён Петрович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно