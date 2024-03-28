Сафонова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1896
Дочь: (Сафонова) Елена Кирилловна
Отец ребёнка: Сафонов Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
04.12.1899
Дочь: (Сафонова) Варвара Кирилловна
Отец ребёнка: Сафонов Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
03.06.1901
Дочь: (Сафонова) Марфа Кирилловна
Отец ребёнка: Сафонов Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
07.11.1902
Отец ребёнка: Сафонов Кирилл Алексеевич
Смерть
Неизвестно