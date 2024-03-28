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Сафонова Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Кирилл Алексеевич

Рождение ребёнка
24.05.1896

Дочь: (Сафонова) Елена Кирилловна

Отец ребёнка: Сафонов Кирилл Алексеевич

Рождение ребёнка
04.12.1899

Дочь: (Сафонова) Варвара Кирилловна

Отец ребёнка: Сафонов Кирилл Алексеевич

Рождение ребёнка
03.06.1901

Дочь: (Сафонова) Марфа Кирилловна

Отец ребёнка: Сафонов Кирилл Алексеевич

Рождение ребёнка
07.11.1902

Сын: Сафонов Иван Кириллович

Отец ребёнка: Сафонов Кирилл Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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