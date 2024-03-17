Егоров Петр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Егоров Иван Александров
Мать: Егорова Мария Васильева
Бракосочетание
05.11.1912
Жена: Егорова Наталия Петрова
Бракосочетание
05.11.1912
Жена: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1914
Дочь: Егорова Елизавета Петрова
Мать ребёнка: Егорова Наталия Петрова
Рождение ребёнка
17.06.1916
Сын: Егоров Петр Петров
Мать ребёнка: Егорова Наталия Петрова
Смерть
Неизвестно