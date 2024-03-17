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Егоров Петр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Егоров Иван Александров

Мать: Егорова Мария Васильева

Бракосочетание
05.11.1912

Жена: Егорова Наталия Петрова

Старо, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
05.11.1912

Жена: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1914

Дочь: Егорова Елизавета Петрова

Мать ребёнка: Егорова Наталия Петрова

Старо, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
17.06.1916

Сын: Егоров Петр Петров

Мать ребёнка: Егорова Наталия Петрова

Старо, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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