Королева Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева Анна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1854

Дата смерти

03.01.1937

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1873 по 1875

Сын: Королев Василий Филиппович

Отец ребёнка: Королев Филипп Павлович

Старина, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1881 по 1882

Дочь: Смолинова (Королева) Ольга Филипповна

Отец ребёнка: Королев Филипп Павлович

Старина, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1886 по 1888

Дочь: Иванова (Королева) Александра Филипповна

Отец ребёнка: Королев Филипп Павлович

Старина, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Воробьева (Королева) Мария Филипповна

Отец ребёнка: Королев Филипп Павлович

Старина, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Смирнова Мария Филипповна

Отец ребёнка: Королев Филипп Павлович

Старина, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
03.01.1937
Старина, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

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