Королева Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1854
Дата смерти03.01.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1873 по 1875
Сын: Королев Василий Филиппович
Отец ребёнка: Королев Филипп Павлович
Рождение ребёнка
С 1881 по 1882
Дочь: Смолинова (Королева) Ольга Филипповна
Отец ребёнка: Королев Филипп Павлович
Рождение ребёнка
С 1886 по 1888
Дочь: Иванова (Королева) Александра Филипповна
Отец ребёнка: Королев Филипп Павлович
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Воробьева (Королева) Мария Филипповна
Отец ребёнка: Королев Филипп Павлович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Смирнова Мария Филипповна
Отец ребёнка: Королев Филипп Павлович
Смерть
03.01.1937