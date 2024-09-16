Зеленцова Ираида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленцова Ираида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленцов Моисей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: (Зеленцова) Анна Моисеевна

Отец ребёнка: Зеленцов Моисей Лаврентьевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.06.1864 ст.

Дочь: (Зеленцова) Ольга Моисеевна

Отец ребёнка: Зеленцов Моисей Лаврентьевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Зеленцов Николай Моисеевич

Отец ребёнка: Зеленцов Моисей Лаврентьевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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