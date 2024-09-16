Зеленцова Ираида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: (Зеленцова) Анна Моисеевна
Отец ребёнка: Зеленцов Моисей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
23.06.1864 ст.
Дочь: (Зеленцова) Ольга Моисеевна
Отец ребёнка: Зеленцов Моисей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Зеленцов Николай Моисеевич
Отец ребёнка: Зеленцов Моисей Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно