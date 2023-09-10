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Фатьянова Алла Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1975

Отец: Суханов Владимир

Мать: Павловская (Распругина) Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фатьянов Андрей Витальевич

Рождение ребёнка
30.05.1995

Сын: Грачев Денис Дмитриевич

Отец ребёнка: Грачев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
27.03.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грачев Дмитрий Александрович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
13.02.2013

Сын: Фатьянов Глеб Андреевич

Отец ребёнка: Фатьянов Андрей Витальевич

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