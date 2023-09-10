Фатьянова Алла Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1975
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1995
Отец ребёнка: Грачев Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
27.03.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грачев Дмитрий Александрович
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
13.02.2013
Отец ребёнка: Фатьянов Андрей Витальевич