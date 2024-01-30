Подчепаев Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подчепаева Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Подчепаева Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Непомнящих (Подчепаева) Евдокия
Мать ребёнка: Подчепаева Екатерина
Смерть
Неизвестно