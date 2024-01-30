Подчепаев Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подчепаев Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подчепаева Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Подчепаева Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Непомнящих (Подчепаева) Евдокия

Мать ребёнка: Подчепаева Екатерина

Смерть
Неизвестно

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