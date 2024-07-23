Зубкова (Шабалова) Александра Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения06.02.1907
Дата смерти13.03.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1907
Бракосочетание
11.12.1933
Рождение ребёнка
16.09.1934
Сын: Зубков Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Зубков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
12.08.1936
Дочь: Холина (Зубкова) Вера Васильевна
Отец ребёнка: Зубков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
16.10.1939
Сын: Зубков Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Зубков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
14.12.1947
Дочь: Манакова (Зубкова) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Зубков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
04.09.1951
Дочь: Швецова (Зубкова) Ангелина Васильевна
Отец ребёнка: Зубков Василий Михайлович
Смерть
13.03.1993