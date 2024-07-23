Зубкова (Шабалова) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубкова (Шабалова) Александра Дмитриевна

Зубкова (Шабалова) Александра Дмитриевна

avatar

Место рождения

Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

06.02.1907

Дата смерти

13.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1907

Отец: Шабалов Дмитрий Васильевич

Мать: Шабалова (Репина) Ольга Всеволодовна

Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
11.12.1933

Муж: Зубков Василий Михайлович

Рождение ребёнка
16.09.1934

Сын: Зубков Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Зубков Василий Михайлович

Минино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.08.1936

Дочь: Холина (Зубкова) Вера Васильевна

Отец ребёнка: Зубков Василий Михайлович

Минино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.10.1939

Сын: Зубков Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Зубков Василий Михайлович

Минино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.12.1947

Дочь: Манакова (Зубкова) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Зубков Василий Михайлович

Минино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.09.1951

Дочь: Швецова (Зубкова) Ангелина Васильевна

Отец ребёнка: Зубков Василий Михайлович

Минино, Вологодский район, Вологодская область
Смерть
13.03.1993

Мы используем куки для улучшения работы сайта.