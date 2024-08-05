Теплова (Третьякова) Серафима Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплова (Третьякова) Серафима Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1913

Дата смерти

01.09.1986

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1913

Отец: Третьяков Сергей Иванович

Мать: Третьякова (Уборская) Глафира (Галина?) Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теплов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
26.08.1937

Сын: Теплов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Теплов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
13.12.1946

Сын: Теплов Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Теплов Сергей Александрович

Смерть
01.09.1986

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