Теплова (Третьякова) Серафима Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1913
Дата смерти01.09.1986
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1937
Сын: Теплов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Теплов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
13.12.1946
Сын: Теплов Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Теплов Сергей Александрович
Смерть
01.09.1986