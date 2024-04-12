Лавринов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавринов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавринов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: (Григорьева) Евгения Тарасовна

Рождение ребёнка
10.10.1964

Дочь: (Лавринова) Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: (Григорьева) Евгения Тарасовна

Смерть
Неизвестно

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