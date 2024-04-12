Лавринов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавринов Александр Анатольевич
Мать ребёнка: (Григорьева) Евгения Тарасовна
Рождение ребёнка
10.10.1964
Дочь: (Лавринова) Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: (Григорьева) Евгения Тарасовна
Смерть
Неизвестно