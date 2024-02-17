Herz Wilhelm
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1901
Дата смерти18.04.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Herz Emma
Рождение ребёнка
07.08.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Herz Emma
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Herz Emma
Смерть
18.04.1981