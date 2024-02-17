Herz Wilhelm — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Herz Wilhelm

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1901

Дата смерти

18.04.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Herz Emma

Рождение ребёнка
07.08.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Herz Emma

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Herz Emma

Смерть
18.04.1981
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