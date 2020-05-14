Климова Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1955
Дата смерти14.05.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1955
Отец: Климов Петр Александрович
Мать: Климова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.06.1976
Дочь: Пантелеева Ирина Александровна
Отец ребёнка: Коротовских Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
10.01.1985
Дочь: Пляскина (Коротовских) Оксана Александровна
Отец ребёнка: Коротовских Александр Евгеньевич
Смерть
14.05.2020