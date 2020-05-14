Климова Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1955

Дата смерти

14.05.2020

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1955

Отец: Климов Петр Александрович

Мать: Климова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.06.1976

Дочь: Пантелеева Ирина Александровна

Отец ребёнка: Коротовских Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
10.01.1985

Дочь: Пляскина (Коротовских) Оксана Александровна

Отец ребёнка: Коротовских Александр Евгеньевич

Смерть
14.05.2020

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