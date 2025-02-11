Елена Маркеллова
женский, родилась 1837
умерла Неизвестно
Супруги
Яков Ларионов1840 г.р.
Дети
Устин Яковлев30.05.1872 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Ларионов
Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.05.1872
Сын: Устин Яковлев
Отец ребёнка: Яков Ларионов
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно