Елена Маркеллова 1837 — найти родственников по фамилии на Familio

Елена Маркеллова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1837

умерла Неизвестно

Супруги
Яков Ларионов1840 г.р.
Дети
Устин Яковлев30.05.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Ларионов

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

61

Рождение ребёнка
30.05.1872

Сын: Устин Яковлев

Отец ребёнка: Яков Ларионов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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