Фёдор Давыдов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор Давыдов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1764 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1723 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Васильева

Рождение ребёнка
1755 ст.

Сын: Алексей Фёдоров

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1760 ст.

Дочь: Анастасия Фёдорова

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1764 ст.
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

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