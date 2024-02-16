Фёдор Давыдов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти1764 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1755 ст.
Сын: Алексей Фёдоров
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1760 ст.
Дочь: Анастасия Фёдорова
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Смерть
1764 ст.