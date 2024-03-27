Невретдинов Сямиулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невретдинов Сямиулла

Место рождения

с. Старый Мочалей

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сабит

Мать: ?

с. Старый Мочалей
Рождение ребёнка
26.07.1912

Дочь: Нуриманова Фатима Самуиловна

Мать ребёнка: Невретдинова Магира

с.Ст. Мочалей, Пильненский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
24.06.1924

Сын: Невретдинов Осман Самиуллович

Мать ребёнка: Невретдинова Магира

с.Красный Остров Сеченовского района Горьковской области
Рождение ребёнка
1926

Сын: Невретдинов Хасян Семиулович

Мать ребёнка: Невретдинова Магира

Арзамасская обл., Петряксинский р-н, с. Красный Остров
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Невретдинова Магира

Смерть
Неизвестно
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