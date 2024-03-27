Невретдинов Сямиулла
Место рожденияс. Старый Мочалей
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.07.1912
Дочь: Нуриманова Фатима Самуиловна
Мать ребёнка: Невретдинова Магира
с.Ст. Мочалей, Пильненский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
24.06.1924
Сын: Невретдинов Осман Самиуллович
Мать ребёнка: Невретдинова Магира
с.Красный Остров Сеченовского района Горьковской области
Рождение ребёнка
1926
Сын: Невретдинов Хасян Семиулович
Мать ребёнка: Невретдинова Магира
Арзамасская обл., Петряксинский р-н, с. Красный Остров
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Невретдинова Магира
Смерть
Неизвестно