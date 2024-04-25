Павлова Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Раиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Константин Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Александр Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван

Рождение ребёнка
25.07.1897

Сын: Павлов Василий Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Пирожкова (Павлова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Костина (Павлова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван

Смерть
Неизвестно

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