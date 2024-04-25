Павлова Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Константин Иванович
Отец ребёнка: Павлов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Александр Иванович
Отец ребёнка: Павлов Иван
Рождение ребёнка
25.07.1897
Отец ребёнка: Павлов Иван
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Пирожкова (Павлова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иван
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Костина (Павлова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иван
Смерть
Неизвестно