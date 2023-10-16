Махнёв Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махнёв Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махнёва Татьяна Витальевна

Рождение ребёнка
28.10.1987

Сын: Махнёв Андрей Александрович

Мать ребёнка: Махнёва Татьяна Витальевна

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