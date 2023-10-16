Махнёв Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Махнёва Татьяна Витальевна
Рождение ребёнка
28.10.1987
Сын: Махнёв Андрей Александрович
Мать ребёнка: Махнёва Татьяна Витальевна