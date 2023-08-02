Горбатюк Анита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбатюк Дуся Васильевна
Отец ребёнка: Горбатюк Василий Ксентофонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбатюк Мария Васильевна
Отец ребёнка: Горбатюк Василий Ксентофонович
Рождение ребёнка
16.04.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбатюк Василий Ксентофонович
Рукшин, Чернівецька область
Смерть
Неизвестно