Горбатюк Анита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбатюк Анита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбатюк Дуся Васильевна

Отец ребёнка: Горбатюк Василий Ксентофонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбатюк Мария Васильевна

Отец ребёнка: Горбатюк Василий Ксентофонович

Рождение ребёнка
16.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбатюк Василий Ксентофонович

Рукшин, Чернівецька область
Смерть
Неизвестно

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