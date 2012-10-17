Котонов Михаил Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотонов Михаил Исаакович

Котонов Михаил Исаакович

Место рождения

Москва, Россия

Дата рождения

12.11.1936

Дата смерти

17.10.2012

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1936

Отец: Котонов Исаак

Мать: Котонов (Губенко) Софа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котонов (Швец) Сима

Рождение ребёнка
03.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Котонов (Швец) Сима

Смерть
17.10.2012
Похороны
20.10.2012
Новое Еврейское Кладбище

Мы используем куки для улучшения работы сайта.