Котонов Михаил Исаакович
Место рожденияМосква, Россия
Дата рождения12.11.1936
Дата смерти17.10.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1936
Отец: Котонов Исаак
Мать: Котонов (Губенко) Софа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котонов (Швец) Сима
Рождение ребёнка
03.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Котонов (Швец) Сима
Смерть
17.10.2012
Похороны
20.10.2012
Новое Еврейское Кладбище