Креопалова (Капицына) Маргарита Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Креопалова (Капицына) Маргарита Михайловна

Место рождения

Приволжск, Приволжский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

15.04.1939

Дата смерти

27.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1939

Отец: Капицын Михаил Григорьевич

Мать: Капицына (Зиновьева) Анастасия Григорьевна

Приволжск, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Креопалов Юрий Иванович

Рождение ребёнка
20.07.1961

Дочь: Белоусова (Креопалова) Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Креопалов Юрий Иванович

Рождение ребёнка
23.06.1972

Сын: Креопалов Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Креопалов Юрий Иванович

Смерть
27.06.1987
Москва, город федерального значения Москва

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