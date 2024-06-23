Креопалова (Капицына) Маргарита Михайловна
Место рождения
Дата рождения15.04.1939
Дата смерти27.06.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1961
Дочь: Белоусова (Креопалова) Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Креопалов Юрий Иванович
Рождение ребёнка
23.06.1972
Сын: Креопалов Алексей Юрьевич
Отец ребёнка: Креопалов Юрий Иванович
Смерть
27.06.1987
Москва, город федерального значения Москва