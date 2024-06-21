Лобанова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1897 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобанов Прокопий

Смерть
Неизвестно
Черноусово, Сивинский муниципальный район, Пермский край

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