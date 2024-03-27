Черемисин Александр
Место рожденияАрхангельск
Дата рождения1896
Дата смерти1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черемисин Василий
Мать ребёнка: Черемисина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черемисина Евдокия
Рождение ребёнка
24.12.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черемисина Евдокия
Смерть
1976