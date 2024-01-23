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Симаков Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

тл
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1975

Отец: Симаков Василий Сергеевич

Мать: Симакова Галина Трофимовна

Рождение ребёнка
21.11.1995

Дочь: Серебрякова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Симакова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
03.04.1998

Сын: Симаков Олег Александрович

Мать ребёнка: Симакова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
16.08.2003

Дочь: Лопаткина Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Симакова Наталья Александровна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.11.2009

Дочь: Симакова Мария Александровна

Мать ребёнка: Симакова Наталья Александровна

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