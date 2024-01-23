Симаков Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1975
Рождение ребёнка
21.11.1995
Дочь: Серебрякова Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Симакова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
03.04.1998
Сын: Симаков Олег Александрович
Мать ребёнка: Симакова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
16.08.2003
Дочь: Лопаткина Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Симакова Наталья Александровна
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.11.2009
Дочь: Симакова Мария Александровна
Мать ребёнка: Симакова Наталья Александровна