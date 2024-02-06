Кузьменко Юрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьменко Юрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1980

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1980

Отец: Кузьменко Алексей Алексеевич

Мать: Гуйван Елена Ивановна

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