Шатунова (Федорова) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунова (Федорова) Юлия

Место рождения

Красногорск, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Федорова (Федорова) Татьяна Юльевна

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатунова (Шатунова) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатунов Федор Александрович

Отец ребёнка: Шатунов Александр

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатунов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатунов Илья Александрович

Отец ребёнка: Шатунов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатунов Николай Александрович

Отец ребёнка: Шатунов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатунова (Шатунова) Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Шатунов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатунов Иван Александрович

Отец ребёнка: Шатунов Александр

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