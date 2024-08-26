Шатунова (Федорова) Юлия
Место рожденияКрасногорск, Московская область
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатунова (Шатунова) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатунов Федор Александрович
Отец ребёнка: Шатунов Александр
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шатунов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатунов Илья Александрович
Отец ребёнка: Шатунов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатунов Николай Александрович
Отец ребёнка: Шатунов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатунова (Шатунова) Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Шатунов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатунов Иван Александрович
Отец ребёнка: Шатунов Александр