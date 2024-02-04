Голубева Ирина Аликовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чурилов Алик Филлипович
Мать: Чурилова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубева Арина Андреевна
Отец ребёнка: Голубев Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Голубев Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голубев Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубева Арина
Отец ребёнка: Голубев Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Александр
Отец ребёнка: Голубев Андрей Владимирович