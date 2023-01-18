Варварина (Щепеткова) Акулина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева (Варварина) Анисья Григорьевна
Отец ребёнка: Варварин Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варварин Марк Григорьевич
Отец ребёнка: Варварин Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варварин Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Варварин Григорий Семёнович
Бракосочетание
19.02.1842
Софьино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/a3dd10fa-bfe7-44ea-8bb8-edeaaf360030
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Варварин Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Варварин Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
13.04.1853
Сын: Варварин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Варварин Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
29.04.1855
Сын: Варварин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Варварин Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
21.10.1857
Дочь: (Варварина) Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Варварин Григорий Семёнович
Смерть
Неизвестно