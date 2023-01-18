Варварина (Щепеткова) Акулина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варварина (Щепеткова) Акулина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824

Отец: Щепетков Василий Григорьевич

Мать: Щепеткова (Щепеткова) Авдотья Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева (Варварина) Анисья Григорьевна

Отец ребёнка: Варварин Григорий Семёнович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варварин Марк Григорьевич

Отец ребёнка: Варварин Григорий Семёнович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варварин Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Варварин Григорий Семёнович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
19.02.1842

Муж: Варварин Григорий Семёнович

Софьино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/a3dd10fa-bfe7-44ea-8bb8-edeaaf360030
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Варварин Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Варварин Григорий Семёнович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.04.1853

Сын: Варварин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Варварин Григорий Семёнович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.04.1855

Сын: Варварин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Варварин Григорий Семёнович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1857

Дочь: (Варварина) Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Варварин Григорий Семёнович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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