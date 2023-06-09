Дмитриева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурова (Дмитриева) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
15.08.1929

Сын: Дмитриев Александр Иванович

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Алексеевич

Глухое, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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