Дмитриева Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурова (Дмитриева) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1929
Сын: Дмитриев Александр Иванович
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Алексеевич
Глухое, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно